https://static.news.ru/photo/8321601e-cf0e-11e9-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Злоумышленники, занимающиеся обманом людей в социальных сетях, редко бывают пойманы, поэтому интернет-пользователям необходимо самостоятельно защищаться, заявил генеральный директор компании-разработчика ПО для информационной безопасности Zecurion Алексей Раевский.

По его словам, действия мошенников основываются на человеческом доверии. Например, если у вас знакомый просит денег, то вы, не спрашивая причину, одолжите необходимую сумму, так как в обществе не принято интересоваться такими деталями. Эксперт советует задавать наводящие вопросы, на которые сможет ответить именно ваш друг. Например, фамилия бывшего начальника.

В такой ситуации можно двумя-тремя вопросами убедиться, что этот человек тот, за кого он себя выдает. Нужно спросить какую-то вещь, которую мошенник заведомо не знает, — цитирует RNS слова Раевского.

Как писал News.ru, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержали рекомендации Роскачества по защите устройств от хакеров. Пресс-секретарь Минсвязи Евгений Новиков согласился с тем, что россияне, которые заклеивают камеру и микрофон на своих гаджетах, повышают уровень защиты от кибермошенников.