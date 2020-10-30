Эксперт рассказал, как проходит электронное оформление аварии

https://static.news.ru/photo/23e0ca1e-1ab1-11eb-becc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система электронного оформления аварии, которой с 1 ноября можно будет воспользоваться по всей России, уже доказала свою эффективность. Уже сейчас большинство мелких аварий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане регистрируется именно так, и ни у кого проблем с приложением не возникает. О этом в разговоре с журналистами сообщил автоэксперт Вадим Рождественский.

Он отметил, что перед оформлением водителю необходимо только один раз авторизоваться, после чего все остальные графы заполнятся автоматически. По словам Рождественского, приложение сделает за человека всё, что нужно. И оно же после аварии даст информацию о полисе ОСАГО — например, касаемо того, действителен ли он и не был ли украден. Как отметил автоэксперт, приложение экономит много времени и уменьшает число пробок.

Однако для использования этого вида оформления есть свои ограничения. Электронной регистрацией можно воспользоваться лишь в тех случаях, когда обе стороны на это согласны и никому не причинён вред здоровью в результате аварии. Кроме того, функция будет недоступна, если в ДТП попала машина каршеринга.

Оформление проходит следующим образом. Пользователь вводит серию и номер полиса второго участника. Данные проверяются по системе АИС ОСАГО. После этого начинается проверка наличия у второго участника подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о повреждённых элементах конструкции обоих автомобилей.

После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления. Варианта два: с фотофиксацией или без неё. При выборе первого варианта пользователь получает право на выплаты в пределах 400 тысяч рублей. При втором варианте сумма ограничивается 100 тысячами, передаёт «Радио 1».

Как ранее писал NEWS.ru, с 1 ноября водители, купившие полис ОСАГО с 1 марта и не прошедшие технический осмотр автомобиля в срок до 31 октября, могут быть оштрафованы, напомнили в российских страховых компаниях.