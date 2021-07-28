Эксперт рассказал, к чему приведёт появление в России второго лоукостера

Запуск новой лоукост-компании поможет увеличить количество дешёвых билетов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.

По мнению эксперта, появление нового лоукостера не приведёт к снижению цен на полёты, однако повысит доступность недорогих билетов. Сейчас, по словам Рыбака, самые низкие тарифы, которые есть на рынке, и так ниже себестоимости, но объём этого предложения небольшой: 10—15% от общей провозной ёмкости.

Если будет конкуренция, их станет, условно говоря, 20%. Дешёвые тарифы станут доступными для большего числа нуждающихся, — считает он.

Рыбак также отметил, что появление ещё одного лоукостера в России глобально не повлияет на спрос и не изменит позиции участников рынка. Большинство авиакомпаний сейчас используют гибридную модель, предоставляя услуги и дешёвые, и премиальные. Так, например, у таких компаний, как Utair, S7, во многих направлениях тарифы ниже, чем у «Победы». Речь идёт о лёгких тарифах, которые без багажа, невозвратных билетах и так далее.

Ранее авиакомпания S7 объявила о грядущем запуске нового лоукостера к июлю 2022 года. Ожидается, что это будет отдельный от S7 перевозчик на базе компании «Глобус». Название нового лоукостера пока неизвестно. На его создание планируется потратить 2,5–3 млрд рублей, которые окупятся в течение четырёх лет.