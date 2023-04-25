Эксперт по маркетингу рассказала о перспективах наружной рекламы Эксперт по маркетингу Сурыгина сообщила о росте инвестиций интернет-компаний в наружную рекламу

Фото: Пресс-служба Gallery

На пленарной сессии «Product. Place. Performance. Promotion», которая проходила в ходе конференции Digital Brand Day выступила директор по digital-стратегии по маркетингу оператора наружной рекламы Gallery Марина Сурыгина. Эксперт поделилась мнением, что наружная реклама продолжает развиваться несмотря на прогнозы на 2022 год после начала СВО. По словам Сурыгиной, за 2022 год произошел прирост инвесторов на 9% в сравнении с 2021 годом.

Развитию наружной рекламы способствовали цифровизация и причины, обусловленные экономическими ограничениями. Так, рекламодателям стало невыгодно вкладываться в развитие социальных сетей. Сурыгина уточняет, что интернет-компании также резко увеличили инвестиции в наружную рекламу — на 78% в сравнении с 2021 годом.

Цифровые экраны дают не только возможность показывать яркую динамичную картинку и быстро менять макеты без затрат на печать и поклейку, но простор для применения креативных решений и новых технологий. А также потому, что в России пока в три раза больше статичных конструкций, существенную часть которых можно и нужно заменить на «цифру», — поделилась эксперт.

Цифровая наружная реклама растет быстрее остальных видеоканалов, уточняет Сурыгина. За последние пять лет цифровых экранов по всей России стало больше в три с половиной раза, а доля от бюджета на всю наружную рекламу составляет около 45%. По мнению эксперта, в этом нет ничего удивительного.

Их [рекламодателей] привлекла самая низкая среди всех медиаканалов стоимость контакта, скорость и удобство запуска рекламы через programmatic-платформы и понятные, похожие на интернет-продвижение технологии, — пояснила Сурыгина.

Эксперт также перечислила тренды 2023 года в наружной рекламе. Так, в этом году ожидается дальнейшая цифровизация отрасли, развитие programmatic-закупок (prDOOH) и более широкое применение искусственного интеллекта в создании рекламы. Главной задачей на 2023 год станет подключение к измерениям и мониторингу Admetrix как можно большего количества операторов. По словам Сурыгиной, это позволит операторам утвердить отраслевые стандарты и обезопасит рекламодателей.

21 апреля в рамках Digital Brand Day прошла специальная сессия цифрового оператора наружной рекламы Gallery. В рамках мероприятия рекламодатели рассказали, что ожидают от операторов в этой области.