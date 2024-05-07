Гендиректор «Мамбы» назвал плюс знакомств через «Госуслуги» Гендиректор «Мамба»: знакомства на «Госуслугах» можно интегрировать с базами МВД

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Единственный плюс раздела знакомств на «Госуслугах» состоит в том, что его можно интегрировать с внутренними государственными базами, заявил в разговоре с NEWS.ru гендиректор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий. По его мнению, это позволит узнать много полезной информации о потенциальном партнере.

С помощью базы МВД можно будет узнать, был ли человек судим. Через Минздрав есть возможность получить данные о постановке на учет наркозависимого. И, разумеется, будет легко понять, состоит ли человек в законном браке, — пояснил собеседник NEWS.ru.

На подобные сведения есть спрос, утверждает Бронецкий. Он уверен, что знание таких вещей при знакомстве поможет улучшить качество отношений.

Создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств ранее предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, сейчас на рынке преобладают сервисы для поиска партнера на одну-две ночи. Его же инициатива призвана помочь людям в поисках спутника жизни, заметил парламентарий.

В беседе с NEWS.ru Милонов заявил, что в данном вопросе речь не идет о каком-либо ограничении личной жизни. При этом каждый человек сможет защитить себя от недобросовестного партнера, проверив, не является ли тот мошенником и не состоит ли он в браке, подытожил депутат.