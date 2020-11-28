Эксперт Минздрава: никто из получивших «Спутник V» добровольцев не заболел

https://static.news.ru/photo/7e24cc46-32f3-11eb-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yosuke Tanaka/AFLO/Global Look Press

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что никто из добровольцев, принявших участие в первом этапе клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» на базе научного учреждения, не заболел.

На пресс-конференции в ТАСС эксперт отметил , что на базе Сеченовского университета в исследованиях приняли участие 38 человек.

Прошло полгода с момента проведения исследования, с тех пор как у нас последние добровольцы покинули наш центр, мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел, — подчеркнул Тарасов.

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 7 сентября в Москве начались пострегистрационные испытания. В исследованиях участвуют около 40 тысяч человек, порядка 10 тысяч из которых получили плацебо. Первые добровольцы вакцинировались 9 сентября.

Ранее посол Италии в России Паскуалле Терраччано заявил, что Рим сможет начать переговоры с Москвой о закупке «Спутник V» только после того, как препарат пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), передавал NEWS.ru.