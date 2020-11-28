Эксперт Минздрава: никто из получивших «Спутник V» добровольцев не заболел

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что никто из добровольцев, принявших участие в первом этапе клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V» на базе научного учреждения, не заболел.
На пресс-конференции в ТАСС эксперт
Прошло полгода с момента проведения исследования, с тех пор как у нас последние добровольцы покинули наш центр, мы с ними общаемся, регулярно отслеживаем состояние, никто из них не заболел, — подчеркнул Тарасов.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 7 сентября в Москве начались пострегистрационные испытания. В исследованиях участвуют около 40 тысяч человек, порядка 10 тысяч из которых получили плацебо. Первые добровольцы вакцинировались 9 сентября.
Ранее посол Италии в России Паскуалле Терраччано заявил, что Рим сможет начать переговоры с Москвой о закупке «Спутник V» только после того, как препарат пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), передавал NEWS.ru.