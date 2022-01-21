Экс-судья ВС Чечни ответил Пескову по поводу похищения жены

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой, об этом передаёт Telegram-канале «Комитета против пыток» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Ранее Песков назвал информацию о похищении фантастической.

Уважаемый Дмитрий Песков, я, Янгулбаев Сайди Вахаевич, судья Верховного суда Чеченской Республики. Вы назвали историю с похищением моей супруги Мусаевой Заремы фантастикой. Я подтверждаю, что мою супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение, и увезли в неизвестном направлении, скорее всего, в Чечню, — заявил Янгулбаев.

Дмитрий Песков комментируя похищение жены судья сказал, что он не в курсе подробностей этой ситуации.

Ранее сообщалось, что нeизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену судьи в отcтавке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбaева, покaзав постановление о её приводе как свидетеля по делу о мошенничестве, котороe расследует МВД республики.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У предcтавившихся чеченскими силовиками также было постановление о приводе самого Янгулбaева, но исполнить его не смогли из-за статуса судьи в отcтавке.

Предполагается, что дейcтвия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе cыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.