Экс-сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового издания

https://static.news.ru/photo/8fef7e42-cfe5-11ea-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Экс-сотрудники «Ведомостей», уволившиеся после того, как у газеты сменилось руководство, осенью 2020 года собираются запустить онлайн-проект VTimes.

Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по «Ведомостям» темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и др. Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником нового проекта, — говорится на сайте VTimes.

Для работы в VTimes пригласили бывших заместителей главреда «Ведомостей» Александра Губского, Бориса Сафронова, Филиппа Стеркина и Кирилла Харатьяна, а также редакторов и корреспондентов, в частности Елизавету Базанову, Екатерину Мереминскую, Михаила Оверченко, Александру Чунову, Григория Кравченко.

15 июня 2020 года совет директоров издательской компании «Бизнес Ньюс Медиа» под руководством нового собственника Ивана Ерёмина утвердил кандидатуру Шмарова, отвергнув предложение редакции назначить главредом Анфису Воронину. Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили, что покинут издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что редакция газеты «Ведомости» опубликовала заявление в поддержку бывшего специального корреспондента издания Ивана Сафронова, которого подозревают в государственной измене.

Сотрудники ФСБ задержали 7 июня экс-журналиста, который занимает должность советника главы «Роскосмоса» по информационной политике. По данным ФСБ, Сафронов передавал сведения, составляющие государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В «Роскосмосе» заявили, что уголовное дело не связано с работой Сафронова в госкорпорации.