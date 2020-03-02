https://static.news.ru/photo/e94ca458-5ca2-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павла Колобкова, который с октября 2016 по январь 2020 года возглавлял министерство спорта РФ, Совет директоров «Газпром нефти» избрал членом правления и заместителем гендиректора по работе с федеральными органами власти.

В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ, — говорится в сообщении компании.

50-летний Колобков окончил Государственный институт физической культуры и Московскую государственную юридическую академию. Он является шестикратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах.

Как писал NEWS.ru, в январе ​Павел Колобков заявил, что планирует работать на благо российского спорта в новом качестве. В каком именно, он не уточнил. Однако сообщил, что за три с лишним года ему и его команде удалось «усовершенствовать систему управления спортом».