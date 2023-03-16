Экс-главу «Яндекс.Лавки» арестовали по делу о фейках про ВС России Басманный суд заочно арестовал экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика

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Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца медиаменеджера, экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика по делу о фейках про российскую армию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Уголовное дело против него было возбуждено еще в 2022 году после рассказов о Буче.

В рамках уголовного дела в 2022 году у медиаменеджера арестовали все счета и имущество. Красильщик уехал из России сразу после начала военной операции на Украине. В том случае, если он вернется в страну, заочный арест изменится на реальный.

Ранее Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ», активиста Дмитрия Иванова к восьми годам и трем месяцам колонии общего режима по делу о фейках о ВС РФ. По версии следствия, с марта по апрель 2022 года Иванов публиковал в своем канале дискредитирующую информацию о военных по мотивам политической ненависти.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в суды было передано 78 дел в отношении 67 россиян, привлеченных по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.