Экс-глава Минкульта Крыма хочет попасть в «Шторм Z»? Что об этом известно

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская во время оглашения приговора в Замоскворецком суде

Бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская в СИЗО написала заявление на поступление на службу в зону спецоперации. Могут ли осужденные женщины попасть из мест заключения в зону СВО, за что посадили Новосельскую?

Почему экс-министр культуры попросилась на СВО

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов рассказал РИА Новости про решение Новосельской. Они встретились в женском СИЗО-6, где также сидит «королева марафонов» Елена Блиновская.

Новосельская рассказала, что еще три месяца назад подала заявление с просьбой отправить ее для прохождения службы на СВО. Она выразила надежду, что ее обращение будет рассмотрено в ближайшее время, отметил Хасавов.

Как писало агентство Reuters, в «Шторм Z» попадают добровольцы из мест заключения. Подразделение фигурировало в релизах Минобороны с января 2023-го, однако назначение и специфика формирования не уточнялись. Ведомство не комментировало информацию, что в «Шторм Z» привлекаются заключенные.

За что министра культуры Крыма посадили в тюрьму

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская в июле 2023 года была приговорена к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Новосельская стала министром культуры в 2014 году. Следствие выяснило, в 2018 году она получила от компании «Меандр» 25 млн рублей в качестве взятки за «общее покровительство» строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства. Ее арестовали в Москве 19 ноября 2021 года, вскоре глава Крыма Сергей Аксенов освободил ее от должности.

Как пишет РИА Новости Крым, контракт с «Меандром» был расторгнут еще в 2020 году. В результате строительство детского театрального центра в Симферополе возобновилось лишь в ноябре 2023 года, а объект планируется ввести в строй не раньше декабря 2026-го.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская перед оглашением приговора в Замоскворецком суде

Могут ли женщины попасть из тюрьмы на СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключенным служить по контракту, 24 июня 2023 года. Предложение было выдвинуто руководителем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым. Путь из мест заключения на службу в зону СВО закрыт только для тех, кто совершил определенные тяжкие преступления, вроде государственной измены или изнасилования несовершеннолетнего.

По российскому законодательству женщины имеют право пойти на СВО добровольцами, как и мужчины. В декабре 2022 года депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Венгер рассказал «Коммерсанту», что получил письмо с просьбой дать женщинам возможность пойти из тюрьмы на фронт. Под ним подписались, по его словам, 20–25 женщин-заключенных. Венгер обратился с этим вопросом к бизнесмену, связанному с ЧВК «Вагнер», Евгению Пригожину.

В феврале 2023 года член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в интервью Chita.Ru заявила, что «очень плохо относится к такой инициативе». По ее словам, «женщинам там [на СВО] делать нечего».

Однако год спустя мнение Меркачевой изменилось: в разговоре с изданием «Подъем» она назвала просьбу Арины Новосельской «перспективной», так как в воюющей на Украине российской армии не хватает «медсестер, санитарок и вообще женщин, которые бы, что называется, в тылу работали». Член СПЧ рассказала, что знает про нескольких осужденных женщин, которые просили отправить их на фронт. Среди них есть фигурантки громких уголовных дел, например член неонацистской группировки Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Кто еще из российских чиновников ушел воевать из тюрьмы на СВО

За время спецоперации ВС РФ на Украине в ней приняли участие многие российские чиновники и официальные лица. Так, «Чита Онлайн» отмечает замначальника Упрдора Забайкальского края Ивана Лисичникова — он был осужден за многомиллионные взятки, но в марте 2024 года отправился на СВО.

В феврале 2024 года в зону СВО поехал бывший депутат Екатеринбургской городской думы и заслуженный врач Олег Кинев. Он был осужден за убийство пенсионерки ради мошенничества с ее квартирой. На фронте он стал военным врачом в отряде «Шторм Z», сообщал «ЕАН».

Таким же образом оказался на СВО другой бывший чиновник из Крыма — экс-замглавы Судака Эйваз Умеров: его приговорили к 3 годам тюрьмы за избиение директора МБУ «Коммунхоз».

Читайте также:

Составлен список чиновников и политиков, уехавших из РФ после уголовных дел

В Госдуме заметили командира отряда «Шторм Z»

«Нет денег — ходи пешком»: составлен список самых дерзких фраз чиновников