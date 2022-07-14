Экономист объяснил, почему в России стало больше финансовых пирамид Экономист Рожанковский: в России стало больше финансовых пирамид из-за отключения от биржи

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России появилось гораздо больше финансовых пирамид после того, как страну отключили от западных фондовых бирж, заявил в беседе с Lenta.ru экономист Владимир Рожанковский. По его мнению, россияне стали все чаще становиться жертвами финансовых мошенников, потому что им некуда инвестировать свои деньги.

Люди сейчас находятся в растерянном состоянии. У них нет возможности открыть счета в западных странах, чтобы продолжить практику западного инвестирования в глобальные рынки. Люди лишились возможности парковать свои деньги на глобальных рынках из-за санкций. Соответственно, эти деньги простаивают, поэтому они становятся легкой добычей для мошенников, — пояснил Рожанковский.

Он отметил, что чаще всего мошенники ищут своих жертв при помощи рассылки в Telegram-каналах. Аферисты создают публикацию о том, что вымышленная компания якобы инвестирует в западные рынки. Россияне, которые не хотят торговать на МосБирже, становятся легкой добычей для таких злоумышленников, добавил экономист.

Это история взаимоусиливающая: чем больше спроса на такие фиктивные рассылки, тем больше мошенники активизируются. Конечно, это очень безотрадная картина, — пожаловался Рожанковский.

Россияне в апреле — июне купили валюты на бирже на рекордные за три года 0,4 трлн рублей, следует из обзора рисков финансового рынка, подготовленного Банком России. В этот период зафиксирован устойчивый чистый приток валюты на внутренний рынок, в связи с чем сформировалась избыточная валютная ликвидность на в банковском секторе.