Ефремова огорчил новый приговор

https://static.news.ru/photo/c512daf6-16df-11eb-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов остался удовлетворён работой своих новых адвокатов, однако приговор Мосгорсуда его огорчил, рассказал навестивший его в СИЗО ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Ефремов считает, что на исход дела повлиял резонанс, но надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, — отметил он.

Артист не писал заявлений с просьбами о направлении в конкретную колонию, так как считает, что его распределение произойдёт решением руководства ФСИН в соответствии с законом, передаёт RT.

Он находится в прежней камере, с теми же соседями. Из-за карантина перестали поступать передачи, но актёр говорит, что тюремный интернет-магазин работает нормально. Перед встречей с ОНК Ефремов смотрел по телевизору фильм «Статский советник», где играет одну из ролей, — добавил правозащитник.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, осуждённому на 8 лет за ДТП со смертельным исходом. Теперь ему назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что его доверители готовы к такому решению и считают его справедливым. Он подчеркнул, что они бы согласились с любым решением суда.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице.

До объявления приговора Ефремов находился под домашним арестом. Из дома он опубликовал видео, на котором признал себя виноватым и попросил прощения у семьи погибшего, говоря о желании искупить свою вину. Позднее общественность была шокирована, когда в суде актёр отказался считать себя виновником происшествия. Суд приговорил его к восьми годам заключения. Ефремов после этого посетовал, что если бы не действия его экс-адвоката Эльмана Пашаева, решение могло бы быть мягче.

Как сообщал NEWS.ru, Ефремов в ходе прений по апелляции на приговор рассказал о том, как Пашаев строил защиту. По словам актёра, юрист предлагал ему подкупить свидетелей и принуждал соглашаться с его заявлениями.