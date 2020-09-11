Ефремов рассказал про сокамерников в СИЗО

https://static.news.ru/photo/c888fd6a-f488-11ea-9244-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов уже успел подружиться с сокамерниками и даже договорился ходить с ними в спортзал играть в настольный теннис. Об этом рассказала член ОНК Марина Литвинович после посещения СИЗО № 5 и беседы с актёром.

Ефремова сейчас перевели из карантинной в постоянную четырёхместную камеру.

В камере есть холодильник и телевизор, — написала Литвинович в своём Facebook.

В камере на данный момент находятся три человека. Литвинович отметила, что актёр содержится в нормальных условиях и ни на что не жалуется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот руководству московского СИЗО-5 и своим сокамерникам. Как рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, артист не ведёт себя вызывающе.