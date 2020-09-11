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Ефремов рассказал про сокамерников в СИЗО

02:45, 12 сентября 2020
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов уже успел подружиться с сокамерниками и даже договорился ходить с ними в спортзал играть в настольный теннис. Об этом рассказала член ОНК Марина Литвинович после посещения СИЗО № 5 и беседы с актёром.

Ефремова сейчас перевели из карантинной в постоянную четырёхместную камеру.

В камере есть холодильник и телевизор, — написала Литвинович в своём Facebook.

В камере на данный момент находятся три человека. Литвинович отметила, что актёр содержится в нормальных условиях и ни на что не жалуется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот руководству московского СИЗО-5 и своим сокамерникам. Как рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, артист не ведёт себя вызывающе.

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