Сокамерники Ефремова рассказали, как он ведёт себя в СИЗО

https://static.news.ru/photo/5231900c-f427-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов не доставляет хлопот руководству московского СИЗО-5 и своим сокамерникам. Как рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, артист не ведёт себя вызывающе.

Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вёл себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно, — сообщила она в эфире Первого канала.

По её словам, есть шанс, что актёру снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение. Для этого, как отметила Меркачева, Ефремов должен заявить свою чёткую позицию. Народ должен видеть, что он раскаялся.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.