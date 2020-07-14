Ефремов ознакомился с материалами уголовного дела о смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/c19655d4-c5bc-11ea-a2ec-fa163e074e61_660.jpg Адвокат Эльман Пашаев Фото: facebook.com/people/Эльман-Пашаев

Обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов завершил ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев.

С материалами ознакомился и сам защитник артиста.

В ближайшее время дело будет передано в прокуратуру, — цитирует юриста «Интерфакс».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь. Однако представитель пострадавшей стороны сообщил, что родственники жертвы не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. После этого адвокат актёра заявил, что вопрос о компенсации будет принимать исключительно суд.

Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По отдельному делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

3 июля адвокат актёра заявил, что тот отказался признавать вину в ДТП. После этого появились самые разные версии того, на что будет делать упор защита. Среди основных — неисправность автомобиля, внезапное физическое недомогание у артиста и управление машиной другим человеком.

Сейчас расследование по делу завершено, сторонам было дано время на ознакомление с материалами.