Ефремов: Эльман Пашаев предлагал мне подкупить свидетелей

https://static.news.ru/photo/bbd6bb70-146d-11eb-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет за ДТП со смертельным исходом, рассказал, как сложилось, что его интересы в суде представлял Эльман Пашаев и каким образом адвокат собирался защитить подопечного. Во время заседания Мосгорсуда по рассмотрению апелляции на приговор актёр признался, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей.

Михаил Ефремов пояснил, что впервые оказался в статусе подсудимого и, соответственно, был шокирован. В таком положении, по его словам, на него было легче оказывать давление, чем Пашаев и пользовался. К примеру, когда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский спросил, согласен ли актёр со словами своего защитника, Пашаев ударил его под столом по ноге, и Ефремов выразил согласие.

На деле же, по словам Ефремова, Пашаев врал ему, хоть и делал это «обаятельно». Артист считает, что адвокат не понял серьёзности положения своего подзащитного. Кроме того, Ефремова возмутили оскорбительные высказывания в адрес потерпевших, которые позволял себе Пашаев. Актёр был готов признать вину, однако, последовав совету адвоката, не стал делать этого.

Пашаев появился как снег на голову, нашёл меня через общих знакомых. Заявлял, что добьётся оправдательного приговора, говорил, что понадобятся деньги для свидетелей. Убедил меня отказаться от признательных показаний, — рассказал Ефремов.

Как сообщал NEWS.ru, нынешний адвокат артиста Пётр Хархорин обратился к суду освободить Ефремова из-под стражи. Юрист попросил назначить своему подзащитному меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

ДТП, виновником которого стал Ефремов, произошло 8 июня в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился актёр в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице.