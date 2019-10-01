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Фракция «Единой России» в Госдуме подготовила поправки, призванные улучшить лекарственное обеспечение россиян. Изменения коснутся ввоза наркотических и психотропных препаратов.

Импорт таких лекарств в Россию будет разрешён, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят отечественные медикаменты, заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Говоря о регистрации иностранных лекарств в РФ, парламентарий отметил, что подобная процедура необходима: есть препараты, которые в какой-то стране применяются, а где-то их применение запрещено. Исаев добавил, что, как правило, лекарства на российский рынок предлагают сами производители, но может возникнуть ситуация, что производитель на рынок так и не пришел, а препарат очень нужен.

Для этого также подготовлены поправки. Если возникла такая острая необходимость, государство будет вправе произвести закупку без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации, — сказал он в эфире программы «Утро России»

Ранее News.ru писал, что сотрудники МВД и ФСБ России в ходе совместной операции задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарственных средств. По данным источника в правоохранительных органах, они поставляли в РФ препараты для онкобольных.