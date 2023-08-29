«Единое меню — утопия»: эксперт раскритиковал стандартное питание в школах Эксперт Плышевский выступил против стандартизации школьного меню

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правления Ассоциации социального питания Андрей Плышевский заявил NEWS.ru, что во всех школах России нельзя вводить единое стандартизированное меню для детей. По его мнению, в каждом регионе существуют свои территориальные, конфессиональные и другие особенности, и их надо учитывать при организации питания школьников. Так он прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о введении ГОСТа для школьного питания.

Единое меню — это некая утопия. Есть типовое меню, разработанное Роспотребнадзором. Но Министерство просвещения поставило задачу — каждый регион должен создать некий набор типовых меню конкретно для своей территории. И большое количество регионов их создали, — говорит эксперт.

Однако введение разных меню обусловлено огромным количеством нюансов. Среди таких подводных камней Андрей Плышевский выделяет обеспеченность школ оборудованием, достаточность площадей для выполнения всех технологических операций, наличие необходимых электрических мощностей. По словам эксперта, все это есть не во всех школах, а создание необходимых условий встанет образовательным учреждениям в копеечку.

Я абсолютно точно знаю, что некоторые директоры думают, что поставить в школе — компьютерный класс или пароконвектомат, — заметил он.

С 1 сентября ученики всех российских школ с 1-го по 4-й класс будут получать бесплатное горячее питание, сообщила зампред правительства Татьяна Голикова. По ее словам, 7,5 млн школьников будут кормить за счет федерального бюджета. Чтобы ребенок получил бесплатные завтраки или обеды, родителям не потребуется заполнять какие-либо документы: питание получат все без исключения ученики начальных классов.