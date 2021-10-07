«Единая Россия» выбрала главу фракции в Госдуме

Руководителем фракции «Единой России» в Государственной думе нового созыва станет врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев. Такое решение было принято на организационном заседании, говорится на сайте партии.

У политика будет два первых заместителя — Вячеслав Макаров (по организационной работе) и Дмитрий Вяткин (по законотворческой деятельности). Также его заместителями стали Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов и Игорь Кастюкевич.

Главами внутрифракционных групп станут Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селивёрстов и Адальби Шхагошев.

По итогам прошедших в сентябре выборов депутатов Госдумы, по официальной информации ЦИК, «Единая Россия» по партийным спискам получила 49,82% голосов. Так как её кандидаты также выиграли в 198 одномандатных округах, то партия обеспечила себе сохранение конституционного большинства.

Ранее депутаты от КПРФ выбрали лидера партии Геннадия Зюганова руководителем фракции в Государственной думе. Зюганов бессменно руководит фракцией коммунистов в Госдуме с 1994 года. Саму партию он возглавляет с 1993 года.