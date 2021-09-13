Две трети россиян столкнулись с эмоциональным выгоранием

Почти две трети россиян (64%) столкнулись с эмоциональным выгоранием в 2021 году. Лишь каждый пятый житель страны (20%) сказал, что эта проблема его не коснулась. Чаще других о выгорании заявляли те, кто в той или иной степени надолго задерживается на работе, а также те, кто не считает себя счастливым. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого исследовательским центром «Ромир».

Те участники опроса, которые сталкивались с эмоциональным выгоранием, рассказали , что лучший способ борьбы с этим состоянием — общение с близкими и друзьями (48%).

Между тем 33% респондентов заявили, что заедают эту проблему сладким, а 25% запивают успокоительными препаратами. По данным Romir Consumer Scan Panel, 42% россиян хотя бы раз за 2021 год покупали подобные препараты.

Кроме того, 22% респондентов помогает справиться с выгоранием общение с животными, а 19% — употребление алкоголя. Лишь 5% граждан ходят к врачам — психологам, психотерапевтам и психиатрам.

В исследовании участвовали 2,5 тысячи россиян старше 18 лет. Речь идёт о гражданах, проживающих в городах с населением 10 тысяч и более.

Ранее сообщалось, что постоянный стресс стали испытывать ещё больше россиян. Результаты исследования показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс. Сильнее всего его ощущают россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет.