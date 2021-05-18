Постоянный стресс стали испытывать ещё больше россиян

https://static.news.ru/photo/dafcad66-b7fb-11eb-8a43-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство россиян (55%) признались в том, что в январе — феврале 2021 года испытывали стресс. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Результаты исследования показали, что в среднем женщины чаще мужчин испытывают стресс — 56% против 51% мужского. Сильнее всего ощущают стресс россияне в возрасте до 21 года и от 21 года до 40 лет — по 61% в каждой группе.

При этом люди старшего возраста беспокоятся меньше. Так, среди тех, кто старше 40 лет, и пенсионеров стресс испытывают 48% и 42% опрошенных. Среди пожилых этот показатель значительно возрастает. Более половины (55%) граждан пенсионного возраста старше 75 лет также подвержены стрессу.

В 2020 году статистика была более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин соответственно. Общее количество испытавших стресс достигло 79%.

Текущая реакция россиян вполне объяснима — наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а скорее стагнации. Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию — в первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение, — заявил основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Опрос был проведён среди 3500 респондентов.

Ранее в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы рассказали с какими обращениями в период пандемии COVID-19 жители столицы чаще всего обращались в Московскую службу психологической помощи населению (МСППН).

Чаще всего причиной обращения были стрессовое состояние, зависимости и проблемы одиночества. Среди распространённых тем — соматическое состояние, конфликты в семье, с родственниками, личностные и возрастные кризисы. В ведомстве рассказали, что больше всего звонков поступало от женщин (74,9%).