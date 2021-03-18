Два оппозиционных муниципальных депутата были задержаны в Москве

https://static.news.ru/photo/14f80f68-888d-11eb-b562-96000091f725_660.jpg Фото: tsukasov/facebook.com

Столичная полиция в пятницу, 19 марта, задержала на территории города двух оппозиционных муниципальных депутатов. В отделы силовики доставили Сергея Цукасова из Останкинского муниципального округа и Галину Фильченко из Тверского округа. Об этом сами задержанные рассказали журналистам.

Фильченко подчеркнула, что утром отправилась выносить мусор. В этот момент её задержали полицейские, отвезли в Тверское ОВД, где она всё ещё находится. Она отметила, что при задержании сотрудники МВД ничего ей не объяснили. Муниципальный депутат пригласила начальника, но он освободится только через 2,5 часа. После Фильченко обратилась к «ОВД-Инфо» и независимым депутатам. Ей пообещали предоставить адвоката. По словам задержанной, произошедшему предшествовало заседание депутатов, на котором представили отчёт начальника Тверского ОВД Михаила Смирнова. Фильченко на встрече задала ему ряд вопросов о работе отдела.

Цукасов, в свою очередь, сообщил, что его остановили, когда он пытался доехать на машине до работы. Полицейские не стали предъявлять ему документы.

Я начал вызывать ГИБДД, приехала машина полиции ОВД «Останкино», мне предложили поехать в отделение. Сейчас составляется протокол, мне вменяется ст. 20.2 ч. 8 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия) за 31 января этого года, — цитирует депутата РБК.

23 и 31 января во многих городах России состоялись акции протеста в поддержку тогда арестованного, а ныне осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального. По итогам митингов силовики задержали более десяти тысяч человек, несколько тысяч были арестованы. Как говорят правозащитники, правоохранительные органы завели в отношении участников акций более 90 уголовных дел.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого вместе с почти 200 участниками форума муниципальных депутатов задержали в Москве, прокомментировал случившееся. По его словам, у власти «сильный нервяк перед выборами».