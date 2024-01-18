Два гниющих тела нашли в подвале дома после задымления В Петербурге два гниющих тела нашли в подвале дома после задымления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге два гниющих трупа нашли в подвале дома после задымления, сообщает «МК в Питере». Источник в правоохранительных органах сообщил, что тела были обнаружены в доме на Лиговском проспекте. Трупы были направлены в морг для установления точных причин смерти.

Как уточнил источник, сообщение о том, что из подвала идет дым или пар, поступило в правоохранительные органы в ночь на 17 января. Прибывший по вызову наряд МЧС устранил парение. В одном из помещений были обнаружены гниющие тела мужчины и женщины. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

На востоке Москвы ранее в строительном мешке обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. По данным городского СК, она приехала в столицу на новогодние праздники. Родственница жертвы сообщила, что женщина приехала в столицу, чтобы провести праздники с дочерью.

До этого во Всеволожске Ленинградской области местная жительница, вернувшаяся домой после праздников, обнаружила в квартире труп мужа. Источник в правоохранительных органах рассказал, что тело было найдено в квартире на Московской улице. По словам супруги погибшего, с 30 декабря ее муж начал злоупотреблять алкоголем. Новый год женщина отмечала у подруги и вернулась только 9 января.