Россиянка вернулась домой после праздников и нашла труп мужа Жительница Ленобласти вернулась домой после праздников и нашла труп мужа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Всеволожске Ленинградской области местная жительница, вернувшаяся домой после праздников, обнаружила в квартире труп мужа, сообщает «МК в Ленобласти». Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что тело было найдено в квартире на Московской улице.

Как уточнил источник, по предварительным данным, мужчина без признаков жизни лежал на полу. На его голове была ссадина. Тело направили в морг для установления обстоятельств гибели. По словам супруги погибшего, с 30 декабря ее муж начал злоупотреблять алкоголем. Новый год женщина отмечала у подруги и вернулась только 9 января, чтобы проверить состояние мужчины.

В Красноярске ранее продавщица рыбного магазина обнаружила труп обнаженного мужчины в луже крови. При этом на теле мужчины не было следов насильственной смерти. Личность погибшего удалось установить.

До этого в полуразрушенном здании на Восточной улице в Екатеринбурге нашли труп мужчины в одном нижнем белье. Очевидцы рассказали, что на его теле были отчетливо видны признаки избиения.

В Омске в конце октября местная жительница обнаружила тела двух пенсионерок с колото-резаными ранами. Женщина пришла к знакомым в гости и обнаружила, что входная дверь в частный дом была не заперта. Войдя внутрь дома, она увидела тела дочери и матери 65 и 87 лет.