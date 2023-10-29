В Омске в частном доме обнаружены трупы пожилых матери и дочери

Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омске местная жительница обнаружила тела двух пенсионерок с колото-резаными ранами, сообщает НТВ со ссылкой на СУ Следственного комитета по региону. Женщина пришла к знакомым в гости и обнаружила, что входная дверь в частный дом была не заперта. Войдя внутрь дома, она увидела тела дочери и матери 65 и 87 лет. По словам женщины, семья благополучная, алкоголем не злоупотребляла. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Обнаружены тела 87-летней женщины и ее 65-летней дочери. Следственным управлением СК России по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», — сообщили в Следкоме.

Преступление произошло 28 октября в частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района. Сейчас проводятся оперативные мероприятия, чтобы установить все детали происшествия, а также виновных лиц.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей города Волноваха в ДНР. По данным ведомства, тела людей с огнестрельными ранениями нашли в помещении частного дома. Среди них в том числе были несовершеннолетние.