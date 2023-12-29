Труп обнаженного мужчины нашли в заброшенном доме в Екатеринбурге Труп избитого мужчины нашли в полуразрушенном здании в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В полуразрушенном здании на Восточной улице в Екатеринбурге нашли труп мужчины в одном нижнем белье, сообщает E1.RU. Очевидцы рассказали, что на его теле были отчетливо видны признаки избиения.

Также на коже погибшего мужчины выделялись две татуировки под ключицами. В настоящее время инцидентом занимаются правоохранители. В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее на берегу озера в подмосковной деревне Мишуково нашли тело девушки с выколотыми глазами. Эксперты предполагают, что ее могли растерзать дикие животные. Девушка числилась пропавшей с 16 декабря, в тот день она поехала в Подмосковье по работе — затем села в такси, отписалась маме и пропала. Поискам пропавшей посодействовал экстрасенс-таролог, фактически указавший точное местонахождение тела.

До этого депутат городской думы Тобольска Владимир Егоров был найден мертвым рядом со своим домом. Точные причины смерти еще устанавливаются. Егоров являлся депутатом городской думы седьмого созыва, его избрали по одномандатному округу № 9. Он состоял в партии «Единая Россия» и являлся организатором зоны отдыха «Винокурово», также расположенной в Тобольске.