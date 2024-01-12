Приехавшую на праздники в Москву женщину нашли мертвой в мешке СК: на востоке Москвы нашли труп женщины в строительном мешке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти в строительном мешке, сообщила пресс-служба городского СК. По данным ведомства, она приехала в столицу на новогодние праздники.

12 января 2024 года около дома, расположенного на улице Парковой в городе Москве, в строительном мешке обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, — сказали в СК.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи. Также правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, идет опрос возможных свидетелей.

По информации РЕН ТВ, тело женщины пролежало в мешке двое суток. Канал пишет, что погибшей было 42 года. Родственница жертвы сообщила, что женщина приехала в столицу, чтобы провести праздники с дочерью.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области местная жительница, вернувшаяся домой после праздников, обнаружила в квартире труп мужа. Источник в правоохранительных органах рассказал, что тело было найдено в квартире на Московской улице.

По предварительным данным, мужчина без признаков жизни лежал на полу. На его голове была ссадина. Тело направили в морг для установления обстоятельств гибели. По словам супруги погибшего, с 30 декабря ее муж начал злоупотреблять алкоголем. Новый год женщина отмечала у подруги и вернулась только 9 января.