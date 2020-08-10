Друзья рассказали о неожиданном увлечении Кудрина

https://static.news.ru/photo/9ef02ae4-db94-11ea-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин в школьные годы увлекался музыкой. Он играл на барабанах и исполнял довольно смелые для того времени песни.

Об увлечении Кудрина рассказали его одноклассники. Группа, в которой барабанил будущий министр финансов, называлась ВИА «Инвенция», занимались они в каморке за актовым залом.

Многие девчонки специально бегали смотреть, как они репетируют. Ребята играли на всех наших школьных вечерах, — рассказывает одноклассница политика Ирина Брюхова «Собеседнику».

Джазмен Тим Дорофеев, учившийся вместе с Кудриным, рассказал о том, как группа «выбивала» инструменты у директора школы. Им купили барабаны и бас-гитары, но на колонки не стали тратиться. В итоге акустику музыканты сделали сами из школьных динамиков, за что им влетело от директора.

Также будущий глава Счётной палаты увлекался видеосъёмкой, у него была камера, на которую он записывал все школьные мероприятия. Поэтому благодаря увлечению Кудрина у класса есть собственный видеоархив.

Экс-министр финансов в школе хорошо учился и увлекался спортом. Он хотел стать лётчиком, но в итоге стал экономистом, как и его мать.

Кудрин — доктор экономических наук. С 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов России. С 2018 года Кудрин стал председателем Счётной палаты РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала. В этих условиях возрастёт необходимость докапитализации. Такой прогноз озвучил в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава Счётной палаты Алексей Кудрин.