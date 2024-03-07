Друг Гагарина рассказал, как космонавт мог погибнуть на год раньше Друг Гагарина Петров напомнил, что первый космонавт мог погибнуть в 1967 году

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Юрий Гагарин, Владимир Комаров

Юрий Гагарин мог повторно полететь в космос в 1967 году вместо Владимира Комарова, который тогда погиб при возвращении на Землю, рассказал NEWS.ru друг первого космонавта Валентин Петров. Он также вспомнил, как повел себя Гагарин после смерти Комарова.

В апреле 1967 года Гагарин должен был лететь в космос вместо Владимира Комарова, который погиб при возвращении на Землю. Но когда правительству доложили, что корабль, на котором предстояло отправиться на орбиту, «сырой» (а его хотели во что бы то ни стало запустить), на первое место вышел Комаров, а Гагарин стал его дублером, — рассказал Валентин Петров.

Также он вспомнил, что на похоронах Владимира Комарова Юрий Гагарин «был темнее ночи» и говорил: «Ребята, я должен был лететь, а не Володя, но мне не дали...»

В марте 2023 года Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина в 1968 году. Документальные кадры появились в Сети в связи с 55-летием со дня смерти первого человека, побывавшего в космосе. NEWS.ru подробно рассказывал, что изображено на этих фото и что удалось узнать исследователям с помощью съемки.