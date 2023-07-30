«Дожди и грозы»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: во второй половине недели москвичей ожидают дожди и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидаются дожди с грозами, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом высокая температура в столице сохранится, столбики термометров покажут 21–26 градусов тепла, добавил метеоролог.

Циклон вновь накроет Россию, и уже со вторника столицу накроют осадки. Дожди будут кратковременные, местами пройдут грозы. Так как мы находимся в теплой части циклона, высокие температуры сохранятся на всю неделю и составят 21–26 градусов тепла в дневные часы. Давление будет в норме в начале недели — 746–748 мм рт. ст., однако постепенно оно начнет медленно понижаться, — рассказал Шувалов.

Ранее москвичей предупреждали о дождливой погоде в выходные. По словам синоптика Александра Шувалова, за прошедшие дни в Москве выпало не менее 30% месячной нормы осадков.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, есть ли связь между ливнями в России и жарой в Европе. Он объяснил, что хоть на Земле и существует единая система циркуляции, в ней есть региональные масштабы и именно они и определяют погоду, поэтому сильные осадки в России никак не связаны с экстремальными температурами в европейских странах.