Общество

Мощный дождь с грозой надвигается на Москву

14:29, 07 июня 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве резко изменится погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы столицу накроет дождь с грозой и порывистым ветром.

Как сообщается на сайте московского мэра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Экстренное предупреждение действует до 21:00. Водителям советуют строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам избегать укрытий под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее NEWS.ru писал, что жара, о которой предупреждали синоптики весь последний месяц, наконец-то пришла в Москву. Воскресенье, 7 июня, должно стать в столице самым тёплым днём 2020 года. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днём столбик термометра поднимется до 26 градусов.

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