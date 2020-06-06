Мощный дождь с грозой надвигается на Москву

В Москве резко изменится погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы столицу накроет дождь с грозой и порывистым ветром.
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Экстренное предупреждение действует до 21:00. Водителям советуют строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам избегать укрытий под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее NEWS.ru писал, что жара, о которой предупреждали синоптики весь последний месяц, наконец-то пришла в Москву. Воскресенье, 7 июня, должно стать в столице самым тёплым днём 2020 года. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днём столбик термометра поднимется до 26 градусов.
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