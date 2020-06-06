Самый тёплый день года ожидается в Москве

https://static.news.ru/photo/dbac24c8-a88c-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жара, о которой предупреждали синоптики весь последний месяц, наконец-то пришла в Москву. Воскресенье, 7 июня, должно стать в столице самым тёплым днём 2020 года.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днём столбик термометра поднимется до 26 градусов, сообщает РИА Новости.

Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы, — пояснил синоптик.

Он добавил, что ветер будет северный, 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти до нормы в 748 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до вечера 7 июня. Метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер. Непогода может захлестнуть сначала западные районы Московского региона, потом циклон уйдёт на восток.