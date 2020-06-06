Самый тёплый день года ожидается в Москве

Жара, о которой предупреждали синоптики весь последний месяц, наконец-то пришла в Москву. Воскресенье, 7 июня, должно стать в столице самым тёплым днём 2020 года.
По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днём столбик термометра поднимется до 26 градусов,
Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы, — пояснил синоптик.
Он добавил, что ветер будет северный, 2–7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти до нормы в 748 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Гидрометцентр РФ объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до вечера 7 июня. Метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер. Непогода может захлестнуть сначала западные районы Московского региона, потом циклон уйдёт на восток.
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