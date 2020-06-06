Синоптики экстренно предупредили москвичей об изменениях погоды

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Руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев рассказал, как не попасться на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают помощь в перерасчёте пенсии.

Специалист в беседе с изданием «Царьград» сообщил, что лжесотрудники ПФР звонят пожилым людям, сообщают о причитающейся им выплате и говорят, что для получения нужно правильно составить и собрать документы. За...