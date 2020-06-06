Синоптики экстренно предупредили москвичей об изменениях погоды

Гидрометцентр РФ объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до вечера 7 июня.
Метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер,
Непогода может захлестнуть сначала западные районы Московского региона. Потом циклон уйдёт на восток. Ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы. Порывы ветра достигнут 15 м/с.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Салехарде уже третий год подряд в начале лета выпадает снег. В 2018-м осадки также пришлись на 1 июня. Снег быстро растаял, снежный покров образоваться не успел.
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