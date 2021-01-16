Дорожный патруль в Москве вызволил из снежного плена более 100 машин

https://static.news.ru/photo/52189628-58c8-11eb-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники дорожного патруля в столице вытащили из снежных заносов свыше 100 автомобилей, что стало рекордным показателем за время существования службы. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Там отметили, что в дневное время на дорогах столицы работали более 20 экипажей, а в ночное — семь. Перед ними была поставлена задача минимизировать помехи на дорогах из-за снежных заносов, неисправностей и ДТП.

Ситуационный центр и дорожный патруль задействовали все ресурсы, чтобы помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге, побыстрее выйти из нее. Это не просто помощь конкретному водителю, это и огромная помощь всему городу в целом, — сказали ТАСС в пресс-службе ЦОДД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, снежные сугробы выросли до 40 см, а ночь с 16 на 17 января стала самой холодной с начала зимнего сезона. Столбики термометров опустились до минус 21,2 градуса, что на 8–9 градусов ниже положенного по климату.