Дополнительные выплаты пенсионерам в 2021–2022 годах: кому положены

Какие выплаты пенсионерам положены в 2022 году

Цены на товары уже увеличились за год на 8% и будут расти дальше. Как планировать свои расходы пожилым людям, ждать ли помощи от государства? В. В. Путин уже делал выплаты пенсионерам ранее. В сентябре 2021 они получили по 10 тысяч рублей. Не пришлось готовить документы и писать заявления, переводы сделали автоматически. Будут ли выплаты пенсионерам в наступившем году и кто может на них рассчитывать? Расскажем последние новости.

Единовременные выплаты пенсионерам

Ещё в конце декабря была надежда на материальную помощь от государства. Члены комитета по соцполитике предложили проект о дополнительной, 13-й пенсии. Это помогло бы увеличить доход до реального уровня инфляции. Такую выплату пенсионерам предлагали сделать ежегодной. Но правительство отклонило инициативу.

Эксперты посчитали, что, возможно, будут хотя бы небольшие разовые компенсации в той же сумме, что и ранее. Но на начало года новые выплаты всем пенсионерам не готовят. Это связано с ограниченным размером бюджета. Планируется ли какая-то помощь в дальнейшем, пока неизвестно.

Единовременная выплата пенсионерам Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единовременная выплата пенсионерам будет только для ограниченного круга лиц. В январе пожилым гражданам перечислят от 15 до 25 тысяч рублей. Повезёт только тем, кто имеет прописку в Ленинградской области или её административном центре. Но даже этого недостаточно. Есть и второе условие — возраст не менее 90 лет. Каких-то комментариев по поводу того, почему выбрали такие критерии, от правительства нет.

Чтобы получить данное пособие, пенсионерам не надо прикладывать никаких усилий. Это немаловажно, учитывая преклонный возраст претендентов. Все сведения о гражданах есть в ПФР, и выплата будет начислена автоматически.

Доплаты к пенсии

С января 2022 года изменился размер выплат неработающим пенсионерам. Основная часть страховой пенсии увеличилась на 357 рублей. Со следующего месяца будет прибавка для получателей ЕДВ в размере 5,8%. Напомним, что на неё имеют право следующие граждане: ветераны, Герои страны и Соцтруда, люди, пострадавшие от радиации или бывшие в фашистских концлагерях, кавалеры орденов Славы.

Увеличатся и выплаты неработающим пенсионерам — получателям набора социальных услуг. По назначению врача в него могут входить бесплатные лекарства и путёвки для санаторно-курортного лечения. Также пожилые люди могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Социальный набор можно получить деньгами, сумма в этом году выросла на 5,8%.

Доплаты к пенсии Сергей Булкин/NEWS.ru

Добавку к пенсионным выплатам смогут получить и пожилые граждане с пенсией ниже прожиточного минимума. Правила изменились. Ранее нужно было обращаться в отделение ПФР или МФЦ, писать заявление. В 2022 году доплату начисляют автоматически.

Следует учесть, что при её назначении учитывают не только пенсию, но и все виды социальной помощи, которые получает человек. К ним относятся льготы по оплате телефона, коммунальных услуг, проезда и прочие.

Будут ли выплаты пенсионерам, которые продолжают работать? Какие-то новые законы не приняты. Но ПФР каждый год увеличивает выплаты данной категории граждан на три пенсионных балла. Поэтому их ожидает рост пенсий примерно на 300 рублей с 1 августа 2022 года.

Из последних выплат пенсионерам можно напомнить и о праве получать ежемесячное пособие. Оно назначается инвалидам первой группы, людям старше 80 лет, которые нуждаются в помощи другого человека. Таким образом оплачивается труд ухаживающего за пенсионером.

Данная пенсионная выплата оформляется только на безработного помощника, который не получает пособие от службы занятости. К сожалению, с 2006 года сумма ни разу не индексировалась и составляет всего 1200 рублей. В новом году повышение не планируют. Но помощнику идёт страховой стаж за время ухода и коэффициент 1,8 за каждый год.

Кроме перечисленных выше видов помощи пенсионер всегда может обратиться за адресной социальной поддержкой. В каждом регионе свои правила, кому её нужно предоставлять. О них можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства.

В зависимости от личной ситуации пособие пенсионеру может быть дано в виде денег, помощи вещами или продуктами. Людям с тяжёлыми заболеваниями прикрепляют соцработника.

Будут ли выплаты пенсионерам Александр Авилов/АГН «Москва»

Какие документы понадобятся: паспорт с пропиской, справка о размере дохода, пенсионное удостоверение, любые бумаги, которые могут подтвердить сложные жизненные обстоятельства.

Новые выплаты сельским пенсионерам

С января 2022 года пожилые люди со сроком работы в сельской местности от 30 лет получат прибавку к страховой пенсии. Раньше её давали только тем, кто продолжал жить на том же месте.

По новым законам положены выплаты пенсионерам, которые переехали в город. Кто по этой причине был лишён надбавки, будет снова её получать. Для этого не нужно писать заявление, начисление произойдёт автоматически. Каждый месяц будут переводить по 1600 рублей 28 копеек. Чтобы узнать, положена ли вам данная пенсионная выплата, нужно обратиться в отделение ПФР.

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