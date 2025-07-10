Домашние колбаски из морозилки — трачу час, и месяц можно не готовить

Эти нежные куриные колбаски с сыром — идеальное решение для тех, кто ценит свое время. Всего час приготовления — и у вас под рукой всегда будет вкусный и полезный перекус. Заморозьте партию, и вам не придется думать о готовке после работы!
Ингредиенты:
- куриная грудка — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика (по желанию);
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- сыр твердый — 100 г (по желанию);
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Куриную грудку и лук измельчить в блендере или мясорубке.
- Добавить яйцо, соль, перец и измельченный чеснок, перемешать.
- Сформировать колбаски, внутрь каждой положить кусочек сыра.
- Обжарить на сковороде до румяной корочки или запечь в духовке при 180°C 20 минут.
- Остудить, разложить по пакетам и заморозить.
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