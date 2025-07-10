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10 июля 2025 в 12:37

Домашние колбаски из морозилки — трачу час, и месяц можно не готовить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти нежные куриные колбаски с сыром — идеальное решение для тех, кто ценит свое время. Всего час приготовления — и у вас под рукой всегда будет вкусный и полезный перекус. Заморозьте партию, и вам не придется думать о готовке после работы!

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика (по желанию);
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • сыр твердый — 100 г (по желанию);
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Куриную грудку и лук измельчить в блендере или мясорубке.
  2. Добавить яйцо, соль, перец и измельченный чеснок, перемешать.
  3. Сформировать колбаски, внутрь каждой положить кусочек сыра.
  4. Обжарить на сковороде до румяной корочки или запечь в духовке при 180°C 20 минут.
  5. Остудить, разложить по пакетам и заморозить.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
мясо
колбасы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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