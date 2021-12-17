Доктор Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при COVID-19

Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно. Им также опасно принимать некоторые препараты, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

COVID-19 вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <...> и коронавирусная пневмония с определенным процентом смертности, — сказал Мясников.

Также, по его словам, таким заболевшим не следует пить лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Без назначения врачей их применение приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям

Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.

Ранее Мясников заявил, что при частых головокружениях нужно обращаться не к невропатологу, а к лору. По словам доктора, часто причиной головокружения являются заболевания внутреннего уха.

Врач добавил, что при «доброкачественном» головокружении пациенту не помочь лекарствами, нужно принимать «особые позиции», чтобы из внутреннего уха вышел образовавшийся там «песочек». Мясников добавил, что бывает ещё болезнь Меньера, при ней во внутреннем ухе образуется жидкость. Это тоже вызывает головокружение, тугоухость, шум в ушах.