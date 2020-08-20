Доктор Мясников предположил, что могло произойти с Навальным

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Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» рассказал, что, по его мнению, могло случиться с Алексеем Навальным в самолёте.

В настоящее время оппозиционный политик и блогер находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Он в коме, подключен к аппарату ИВЛ. По одной из имеющихся версий, политику подмешали в чай, который он выпил в аэропорту, вещество, вызывающее галлюцинации и быстро попавшее в кровь через горячую жидкость. Соратники блогера уверены: Навального отравили намеренно, а причина кроется в его политической деятельности.

Юристу стало плохо в самолёте, летевшем рейсом из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку. Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой слышно, как Навальный стонет от боли, находясь в туалете самолёта. Эти звуки и смутили доктора Мясникова.

По словам врача, при сосудистых катастрофах человек не стонет, а падает. А у Навального, видимо, было состояние «пред».

Стоны могут сигнализировать о сильной головной боли, которые могут возникнуть, в том числе, из-за разрыва аневризмы. Тем не менее, не стоит делать о случившемся поспешных выводов. Нужно дождаться официальных данных от врачей, — заявил Мясников.

Как ранее писал NEWS.ru, в больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска рассказали о состоянии Алексея Навального. Главврач больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи делают не то чтобы всё возможное, но реально занимаются спасением его жизни.