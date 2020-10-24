Доктор Мясников объяснил, почему Трамп легко перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/1f91205e-1641-11eb-93be-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru

Главный врач Городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что нахождение в группе риска по коронавирусу не обязательно приводит к тяжёлому течению болезни. В качестве примера он привёл случай президента США Дональда Трампа.

Да, он по возрасту, по весу — группа риска. Но это не значит, что если тебе 80 лет, у тебя диабет и ты толстый, ты обязательно умрёшь от COVID-19. Просто твои риски значительно выше, — цитирует врача НТВ.

Он добавил, что считает вакцинацию оправданной в качестве заботы о группах риска, однако в плане победы над заразой больше верит в коллективный иммунитет.

Я думаю, что COVID даст нам коллективный иммунитет намного быстрее, когда он прокатится по миру, даст коллективный иммунитет и выродится окончательно в банальное ОРЗ, — отметил Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников рассказал о развитии коронавируса у человека. По его словам, COIVID-19 может протекать по четырём сценариям: люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжёлой пневмонии и в агрессивной форме с тяжёлой пневмонией. Последний вариант является особо опасным для людей с хроническими заболеваниями.