Доктор Мясников объяснил нежелание вступать в спор с Жириновским

https://static.news.ru/photo/85a652a8-16d5-11eb-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru

Главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил свой ответ на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусе.

Медик признался, что является вспыльчивым человеком, но не стал вступать в перепалку с депутатом, потому что относится к нему с симпатией и уважением.

Я его поклонник уже десятки лет. Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию, — рассказал «Вечерней Москве» Мясников.

Ранее Жириновский потребовал лишить лицензии и убрать с телевидения Мясникова. Поводом для возмущения политика стало мнение доктора о том, что вспышка коронавируса не связана с возвращением туристов из-за границы.

В ответ телеведущий заявил, что испытывает к политику искреннее уважение и понимает, что может навлечь на себя недовольство, выступая против его заявлений. При этом он отметил, что здесь нет ничего личного.

Россия остаётся на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В первую тройку входят США (более 8,5 млн случаев заражения), Индия (свыше 7,8 млн) и Бразилия (более 5,3 млн). За сутки в стране зафиксировали 16 710 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 1 513 877, погибших — 26 050 (229 за последний день). Вылечились за минувшие 24 часа 7704 человека, писал NEWS.ru.