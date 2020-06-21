Доктор Курпатов предложил семь правил спокойного сна

https://static.news.ru/photo/0a215e30-3a57-11ea-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший ведущий телешоу о практической психиатрии Андрей Курпатов назвал семь правил, которые, по его мнению, помогут любому человеку получить хороший сон.

Курпатов предложил оказаться от активностей перед сном, а лучше расслабить в тёплой ванне. Вечером не желательно много пить и есть, следует вовсе отказаться от алкоголя и жирной пищи. Нужно ложиться спать в одно время — тогда, когда этого хочется. Создать благоприятные условия: добить тишины и прохлады, купить удобную мебель и качественное бельё. Использовать кровать только для секса или сна.

Если в течение получаса сон всё никак не приходит, нужно встать. Психиатр советует заняться чем-нибудь спокойным и рутинным, — отметил Курпатов в комментарии «Царьграду».

Как писал NEWS.ru, российские эксперты предостерегли от использования гаджетов перед сном. Яркий экран способен вызывать раздражение некоторых зон головного мозга, стимулируя его активность и приводя к головной боли.