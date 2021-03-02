Доклад: нападать и угрожать за мнение в Интернете стали в два раза чаще

За 2020 год в России почти вдвое выросло число случаев насилия и угроз за высказанное мнение в Интернете. К такому выводу пришла правозащитная организация «Агора» в своём докладе «Вторая волна репрессий». О том, что изменилось в Сети в части прав и свобод, — в материале NEWS.ru.

Авторы доклада Дамир Гайнутдинов и Станислав Селезнёв условно делят Россию на три зоны по степени свободы действий в Интернете — «красная», «жёлтая» и «зелёная». В «красной» оказываются регионы, в которых пользователи Сети сталкиваются с серьёзным давлением. В 2020 году в неё попало 59 субъектов, в то время как в 2019 году — 43. Кроме того, отмечается в докладе, шестой год подряд уменьшается число регионов в «зелёной» зоне, и в прошлом году в ней оказались лишь Чукотский автономный округ и Республика Тыва.

Гайнутдинов и Селезнёв отмечали динамику тех или иных показателей в 2020 году по сравнению с 2019-м. По их данным, в прошлом году почти в два раза стало больше случаев избиений, нападений и угроз за выражение мнения в Интернете. Эту тенденцию авторы считают особенно тревожной. Так, в 2020 году зафиксировано 103 таких случая против 57 в 2019-м. Чаще всего — в 48 случаях — нападкам подвергались журналисты, а в роли нападавших выступали силовики. Чечню, Москву и Хабаровский край авторы доклада называют абсолютными рекордсменами по насилию за выражение мнения — 40, 17 и 5 случав соответственно. В некоторых регионах насилие приобрело уже системный характер: в столице, Московской и Иркутской областях такие случаи фиксируются уже шестой год подряд, в Санкт-Петербурге и Свердловской области — пятый год подряд, в Новосибирской области — третий год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы доклада также приводят различные нашумевшие случаи нападений на журналистов и активистов. Например, 30 июня 2020 года во время голосования по поправкам в Конституцию на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге полицейский сломал руку журналисту Давиду Френкелю — правоохранители якобы пытались успокоить молодого человека, который «провоцировал конфликтную ситуацию». В итоге журналиста оштрафовали за неповиновение полицейскому и вмешательство в деятельность избирательной комиссии. В отношении человека, напавшего на Френкеля, уголовное дело возбуждено не было.

В начале 2020 года в Чечне были задержаны 25 человек, которые отправляли и получали в мессенджере картинку с изображением главы республики Рамзана Кадырова в образе православного священника. По сообщениям СМИ, задержанных избивали. Подобные случаи отмечались и в Хабаровском крае на фоне протестных акций — в результате нападений пострадали корреспондент канала RusNews Сергей Плотников и ведущий «Штаба Навального» Дмитрий Низовцев.

Также за прошлый год выросло число уголовных дел за активность в Интернете: 289 по сравнению с 200 в 2019 году. Важным трендом 2020-го в докладе называют «целенаправленное уголовное преследование» авторов и администраторов пабликов и каналов в различных соцсетях — авторы насчитали не менее десяти случаев преследований. В частности, речь идёт о 14 уголовных делах против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, преследовании создателей YouTube-канала «Не будь инертным» Максима Лаврентьева и Сергея Каменского, приговоре создателям паблика «А.У.Е.» (АУЕ — экстремистская организация, запрещённая в России) во «ВКонтакте» Николаю и Наталье Бабарике.