Договориться было невозможно: почему пять лет назад выгорел центр Ростова В 2017 году пожар уничтожил частный сектор в южной столице России. К чему пришло следствие и у кого был интерес к этому участку — в материале NEWS.ru

Фото: AP/TASS

21 августа 2017 года около 100 жилых домов сгорели при пожаре в Ростове-на-Дону, один человек погиб, более 50 ранены

В конце августа почти незамеченным прошло пятилетие катастрофического пожара в центре Ростова-на-Дону, уничтожившего сотни домов в столице Юга России и оставившего без крова почти 700 человек. Местность, за несколько часов ставшая пепелищем, считалась трущобной, но поскольку она находится в самом центре города, многие подозревали, что был умышленный поджог для зачистки «неприглядной» территории и её последующей застройки, особенно перед проведением в городе ЧМ-2018 по футболу. Однако, хоть рядом и ведётся строительство жилья бизнес-класса, уничтоженные огнём кварталы до сих пор не восстановлены, их даже использовали как декорацию для съёмок фильма о Второй мировой войне. О том, как полыхал Ростов пять лет назад, кто выиграл от случившегося и с чем столкнулись пострадавшие, — в материале NEWS.ru.

Заблаговременно скручены гидранты

Пожар 2017 года вспыхнул в старинном частном секторе, в самом центре города — между берегом Дона и Театральной площадью. На языке официальной топонимики она именуется Театральным спуском, а в народе за ней давным-давно закрепилось название Говнярка. Как рассказывает автор книги «Путеводитель по Ростову», публицист и краевед Максим Штаханов, этот неофициальный топоним закрепился за данной трущобной по сути местностью из-за того, что там находится районный комбинат благоустройства, где базируется «автопарк экскрементовысасывающих машин». С этой неприглядной местностью связана легенда. Якобы в начале 2000-х президент РФ, облетая Ростов на вертолёте вместе с тогдашним губернатором региона Владимиром Чубом, увидев с воздуха вросшие в землю саманные лачуги, задал вопрос: «Что это у вас за сады в центре города?» В ответ глава области заявил, что это «летние домики».

Фото: Владимир Васин

Сразу за стелой [Воинам-освободителям на Театральной площади] начинается другой Ростов, отгороженный от главной площади города высоким солидным забором (несколько лет назад его демонтировали. — NEWS.ru). За ним и начинается говнярский район. Вот уже полстолетия лучшие архитектурные умы города бьются над тем, как же закончить комплекс Театральной площади с юга и вывести её к Дону. В 1970–80-е годы работы по сносу Говнярки вроде бы начались (был создан план, построено несколько многоэтажных зданий оригинальной конструкции), но наступила перестройка, и временно всё заглохло, — писал в середине 2000-х Максим Штаханов.

На тот момент архитекторы выдвигали разные идеи, как благоустроить проблемную территорию Театрального спуска. В 2004 году газета «Вечерний Ростов» писала о разработанном институтом «Ростовгражданроект» проекте многофункционального общегородского центра «Театральный» с подземным кинотеатром, административно-деловыми зданиями, телецентром, гостиничным комплексом на 500 мест, многоуровневыми парковками и высотными жилыми домами.

Но все эти планы оставались на бумаге, после полудня 21 августа 2017 года на Театральном спуске начался грандиозный пожар, повредивший или уничтоживший 123 дома и потушенный лишь к утру 22 августа. По официальным данным, погиб один человек — 76-летний пенсионер, пострадавшими признаны 692 человека. Первым загорелся частный дом на улице Нижегородской, 33, затем очаги стали появляться в других точках массива. Этому, по версии властей, способствовал сильный ветер.

Как рассказал NEWS.ru работавший ранее в Ростове-на-Дону журналист Сергей Резник, пожар начался в четырёх местах одновременно, а в это время по району «бегали какие-то люди, кричали, что они из администрации, и выводили людей, чтобы никто не погиб».

Незадолго до пожара в районе выключили воду, в люках заблаговременно были скручены гидранты. Это обнаружили приехавшие пожарные, которые не могли своевременно тушить загоревшиеся дома. Но по данным СК, загорелась куча мусора от провисших над ней проводов, якобы из-за короткого замыкания. Под суд попала чиновница администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону и энергетики из «Донэнерго». Это совершенно ни о чём. Затем обнаружилось, что провода, которые следователи приложили к уголовному делу, вообще не принадлежат энергетикам. То есть дело оказалось сфальсифицированным, нужный район выжгли, землю освободили, а дальше началось освоение, — рассказывает Резник.

По его словам, кому-то из сотен погорельцев сразу выделили жильё, кому-то «очень долго давали». Например, говорит собеседник NEWS.ru, только недавно его знакомым «выделили квартиру, и то они влезли в ипотеку».

Фото: Владимир Васин

Произошедшее пять лет назад, по словам Сергея Резника, скорее всего, было намеренным поджогом, но эту версию не стали расследовать. При этом ещё с середины 2000-х на Театральном спуске периодически случались локальные пожары, которые обитатели частного сектора воспринимали как поджоги.

Как сказал один мой влиятельный знакомый, [в 2017 году] «сгорели дома, которые надо и которые не надо». Если посмотреть по фото, то помимо трущоб выгорели и дома серьёзных дядей, потому что процесс вдруг вышел из-под контроля, — предположил Резник.

Он напомнил, что ещё задолго до пожара «агентства по недвижимости заходили к жителям района и предлагали им „продаться“, но они не „продавались“, отвечали, что у них „золотая земля“, и, соответственно, договориться было невозможно». Происходило это в том числе и потому, что часто взамен им предлагали небольшие суммы и на них нельзя было приобрести недвижимость, соразмерную той, где люди проживали, — помимо трущоб там были и приличные дома.

Ростовский журналист Владислав Рязанцев не исключает, что, «возможно, это было попыткой зачистить „некрасивый“ район к ЧМ-2018».

Над остовами домов нависают элитные многоэтажки. Сейчас на месте пожара обугленные останки домов перемежаются с жилыми. Власти города несколько раз говорили о планах строительства там дороги и пешеходной зоны, однако, по всей видимости, не могут договориться с местными жителями, — отметил Рязанцев.

Прикрытие поджога?

Вскоре после пожара представители МЧС утверждали, что причиной ЧП стал поджог, губернатор Ростовской области Василий Голубев также не отвергал эту версию. Об этом же массово заявляли и сами погорельцы. Было заведено и соответствующее уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»), но в итоге его расследование было приостановлено, а до суда дошло дело, заведённое по другим статьям. СК возбудил производство по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность») «по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами», его фигуранткой стала бывшая замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Марина Беляева. Также обвинения были предъявлены начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Павлу Трунову и старшему мастеру производственного участка Игорю Безземельному по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Фото: Владимир Васин

Свою вину подсудимые не признают, заявил NEWS.ru журналист Владислав Рязанцев, который активно освещал судебные заседания.

Обвинение предъявили замглавы района и двум работникам энергосетей: следователи посчитали, что от искры с неисправных проводов загорелась свалка, которую не выявила чиновница. Судебные заседания длятся ровно три года, причём в декабре 2021 года судью проводили на пенсию и дело передали другому — по закону процесс должен был начаться заново. Скорее всего, ожидают, что истечёт срок давности — фигурантов признают виновными и освободят от какого-либо наказания, да и выплатить девятизначную сумму ущерба они очевидно не смогут за всю жизнь, — пояснил Рязанцев.

Представляющий интересы АО «Донэнерго» адвокат Роман Яньшин рассказал NEWS.ru, что уголовное дело Беляевой, Трунова и Безземельного продолжает рассматриваться в Пролетарском суде Ростова-на-Дону. Сейчас повторно допрашиваются потерпевшие и свидетели.

Мы на стадии следствия заявляли, что вещественные доказательства по делу — проводники — не имеют отношения к ЛЭП, которая принадлежала «Донэнерго» и находилась в районе пожара. Это подтверждено экспертизой. На нашей линии не было аварийного режима работы. Мы устанавливали место очага возгорания и с помощью экспертов выяснили, что оно не находится в створе нашей линии, о чём говорят и свидетели, — пояснил Яньшин.

Он считает, что перед направлением уголовного дела в суд «следствием были искусственно выделены материалы, касаемые как поджога, так и действия иных лиц, ставших причиной пожара». В частности, в материалах имеются данные пожарно-технической экспертизы, составленной экспертом из МЧС. По его мнению, распространение огня стало следствием отсутствия воды в водопроводной сети, работающих гидрантов и пожарных разрывов. В силу этого пожар распространился на большую площадь.

Фото: Владимир Васин

О существовании этих материалов мы узнали только в суде и сейчас их собрали в отношении неустановленных сотрудников «Ростовводоканала» и пожарных, которые тушить начали с 15 часов, хотя возгорание началось в 12:40, а к моменту начала тушения распространилось на площадь 30 тысяч квадратных метров. В деле есть справка ростовского управления МЧС, из которой следует, что причиной пожара является поступление ложных вызовов по несуществующим адресам с целью отвлечения сил и средств. Это говорит о поджоге, — подчеркнул адвокат.

Яньшин добавил, что добивается возобновления приостановленного расследования дела по ч. 2 ст. 167. По его словам, оно было заведено на основании заключения эксперта Управления МЧС по Ростовской области Ткачёва от 23 августа 2017 года. В этом документе говорилось, что на месте преступления установлено «наличие паров интенсификаторов горения», то есть бензина или керосина. Адвокат подчеркнул, что «специалист сделал не предположительные, а однозначные выводы, но через несколько месяцев, когда поджигателя по горячим следам следствие не установило, этот же эксперт предположил, что не исключено короткое замыкание».

Мытарства погорельцев

На рубеже 1990-х — 2000-х ростовские власти запретили жителям Театрального спуска выкупать землю под их жилищами, и там было много домов, которые стояли на участках, находящихся в муниципальной собственности. Но некоторым жильцам удавалось приватизировать недвижимость, как, например, Ирине Горбатенко. В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что на протяжении всех пяти лет не может добиться от властей компенсации на приобретение нового жилища. И она такая не одна.

До пожара я проживала в переулке Чувашском, 24. Небольшой дом и земельный участок там у меня были в собственности. Сейчас от дома остался только фундамент. Сразу после пожара речь шла о том, что выплаты компенсаций на приобретение нового жилья власти дадут лишь тем погорельцам, у которых больше нет никакой недвижимости, говорили и о том, что будут раздавать жилищные сертификаты. Изначально без компенсаций оказались около 300 человек, кто-то подавал в суды, кто-то добивался соблюдения прав на жильё обращениями в разные инстанции. Многие до сих пор пребывают в бесконечных мытарствах — более 80 человек, в том числе и я, не могут получить выплаты, потому что у нас ещё есть недвижимость — необязательно квартира, это может быть и садовый участок, и комната в общежитии, — отметила Горбатенко.

По её словам, компенсации власти выдавали из расчёта 33 квадратных метра на человека по 46 тысяч за квадратный метр, но если у семьи была какая-то другая недвижимость, её оценивали и вычитали из общей суммы выплат. Например, сосед Ирины за вычетом имеющейся у него «гостинки» получил около 500 тысяч рублей, а собеседница NEWS.ru не получила ничего, потому что помимо сгоревшего дома у неё была однокомнатная квартира родителей площадью 33,4 квадратных метра.

Фото: Владимир Васин

Спасибо хотя бы за то, что не заставили доплачивать за «излишек», — иронизирует Горбатенко.

По её словам, перед случившимся к ним ходили «чёрные риелторы», которые предлагали выкупить дома по цене ниже рыночной стоимости, но местные жители отказывались, потому что знали о давних планах властей по развитию этой территории и «надеялись на какой-то благоразумный исход». Горбатенко напомнила, что до 2014 года людей с Театрального спуска расселяли, но в мае 2017 года администрация Ростова-на-Дону сообщала, что расположенные там дома не включены в программу переселения граждан, хотя в генплане города до 2025 года говорится о благоустройстве данной территории и о реконструкции квартала частного сектора.

Жительнице сгоревшего дома по улице Седова, 171/6, Людмиле Рыховской не хотели компенсировать расходы на приобретение нового жилья из-за того, что у неё оказалась небольшая деревянная постройка, а у её соседки Анны Антошиной — 36 квадратных метров в плохо отапливаемой коммуналке. Вместо помощи администрация города подала к Антошиной, Ряховской и другим погорельцам иск «о признании права собственности отсутствующим и снятии с государственного кадастрового учёта объектов недвижимости».

Как рассказывал представлявший в судах их интересы адвокат Игорь Ермаков, в администрации города жильцам сообщили, что за свои квартиры кадастровой стоимостью более 2,5 млн рублей они могут получить компенсацию за землю порядка 150 тысяч рублей. Из-за этого они подали встречный иск к администрации. В итоге суд встал на сторону погорельцев и в мае 2021 года нескольким десяткам пострадавших от пожара ростовчан выплатили положенные суммы. По сути, это произошло лишь после крайней меры — обращения 12-летнего сына Анны Антошиной Димы к президенту Владимиру Путину.

Сосед Анны Антошиной и Людмилы Ряховской, отставной полковник МЧС Владимир Васин, приобрёл новое жильё с помощью сослуживцев и друзей. Городские власти использовали это как повод, чтобы отказать погорельцу в компенсации.

В беседе с NEWS.ru Васин рассказал, что кварталы, похожие на массив на Театральном спуске в Ростове, есть в каждом городе и события, подобные тем, что были 21 августа 2017 года, могут произойти и без умышленного поджога — «достаточно не модернизировать электросети, не убирать свалки, отключить гидранты».

Мой дом никто не поджигал. Просто РТП (руководитель тушения пожара. — NEWS.ru) не дал команду, а диспетчеры «01» не догадались скомандовать электросетям отключить электроснабжение и газ в районе ЧС. Просто отсутствовало давление в гидрантах. Просто машины к дому прибыли не через десять минут, а через четыре часа. Просто в городе значительно меньше пожарных депо, чем предусмотрено в нормативах, — подчеркнул Васин.

Также он рассказал NEWS.ru, что после Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону был восстановлен быстрее, «чем нынешнее правительство устраняет последствия страшнейшего пожара за послевоенную историю города».

Фото: Владимир Васин

В заповеднике бессилия МЧС перед простейшим возгоранием на свалке уже фильмы про войну снимают, — резюмировал полковник МЧС.

Он предоставил NEWS.ru видеокадры со съёмок, которые проходили «в ста метрах от парадных коробок на Театральной площади».

Кому выгодно?

Журналист Сергей Резник утверждает, что работа риелторов с жителями Театрального спуска шла долгая и в ней участвовал некий ЧОП «Атлант». Эта организация, отмечает собеседник NEWS.ru (ранее об этом же говорилось и в других публикациях), близка к концерну «Покровский» — крупному холдингу Юга России, бенефициаров которого в конце 2021 года арестовали по делу о попытке захвата земли у предприятия «Слава Кубани», находящегося под контролем экс-супруги одного из «авторитетов» ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза.

Эти люди обходили [жителей Театрального спуска], эти люди нагибали, эти люди просили продать. А кто отказывался продавать, им говорили: «Тогда ждите». Сейчас у этого концерна всё поарестовывали и фактически разбомбили, — отметил Резник.

В ростовских СМИ компании, связанные с концерном «Покровский», уже фигурировали в историях с застройкой, а компанию называли «крупнейшим застройщиком в Ростовской области».

Однако в случае со строительством рядом с Театральным спуском упоминались другие бизнес-структуры. В их числе фигурировала компания «ВертолДевеломпент». В 2017 году структуре на правах собственности принадлежал участок рядом с пожаром, отведённый под строительство четырёх многоэтажных домов ЖСК «Тихий Дон».

Как писало издание «Блокнот. Ростов», в октябре 2021 года администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство в этом же месте 26-этажного ЖК высотой 84,5 метра ООО «Театралстрой». Директор этой компании связан с «ВертолДевелопмент». Последний, по данным портала, аффилирован с семьёй бывшего гендиректора «Ростовертола» Борисом Слюсарем, чей сын Юрий Слюсарь, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации, одно время считался возможным претендентом на должность губернатора Ростовской области.

При этом действующий ростовский губернатор Василий Голубев обещал погорельцам, что не допустит жилищного строительства на месте пожара, чтобы не создать опасный прецедент. А сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявлял, что власти начнут принудительно выкупать землю у погорельцев Театрального спуска, анонсировав создание на этой территории пешеходной зоны и дороги. В конце августа чиновник подписал постановление об изъятии двух участков.