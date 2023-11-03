Дмитрий Пучков рассказал, почему у Пугачевой не будет концертов в России Пучков: концертов Пугачевой не будет, потому что есть риски для жизни фанатов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

В России концертам Аллы Пугачевой не бывать из-за вероятности беспорядков, которые могут устроить не согласные с ее деятельностью, заявил блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в беседе с NEWS.ru. Также Пучков усомнился в том, что россияне захотят посетить выступление Примадонны, даже если оно состоится, из-за ее высказываний в адрес граждан страны.

Предположим, что вы владелец некоего развлекательного учреждения, а я у вас начальник охраны. Она начнет выступать, а там придут не согласные с ее деятельностью. Бросят мешок с дерьмом или распылят слезоточивый газ. Народ ломанется на выход, человек 10 затопчут. Отвечать будем мы с вами! И тогда любой скажет: нет, мне такое не надо. Поскольку у нас капитализм. И мы про деньги, а не про убитых. И она никогда выступать не будет, — объяснил блогер.

Пучков сомневается, что интерес к исполнительнице будет прежним, учитывая ее резкие слова о россиянах. Речь идет о публикации прошлой осенью, в которой Пугачева заявила: ее ненавидят те, «кого она всегда терпеть не могла», а также добавила: «были холопами, стали рабами».

Вот она вас называет холопами, рабами. А вы побежите к ней на концерт, если вдруг она решит его организовать? — задался вопросом Гоблин.

Сегодня, 3 ноября, артистка вернулась в Россию. Пугачева прибыла в столицу из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией.