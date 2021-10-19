Найден способ решить проблему нехватки персонала на сельхозпредприятиях

Минсельхоз заявил о решении возникшей проблемы с дефицитом персонала в сельском хозяйстве. Рабочих планируется завезти из Узбекистана в рамках пилотного проекта для строительной отрасли. Участники рынка сомневаются, что мера позволит увеличить производство мяса птицы, пишет «Коммерсант».

Предприятия АПК смогут принять участие в пилотном проекте Минстроя по привлечению рабочих из Узбекистана. До конца недели Минсельхоз намерен собрать заявки от компаний, для которых планируется ввезти до трёх с половиной тысяч рабочих.

Компаниям, желающим привлечь мигрантов, нужно заключить соглашение с Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана. Потенциальным работникам за счёт нанимателя сделают тесты на наличие ВИЧ и туберкулёза, вакцинируют от коронавируса и обеспечат сдачу экзамена по русскому языку. Также компании должны оплатить перелёт и расходы на патент, общие затраты на привлечение одного работника оцениваются в 45–50 тысяч рублей.

Возможность участия в проекте изучают в группе «Черкизово» и в ГК «Русагро». Ещё в сентябре этого года сообщалось, что дефицит персонала может привести к сокращению ассортимента птицефабрик и снижению объёмов производства. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценивает дефицит отрасли в рабочей силе в 10 тысяч человек.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылёва считает, что ввоз рабочих из Узбекистана может решить проблему нехватки кадров, но вряд ли позволит увеличить производство. По данным Росстата, в январе— сентябре поставки мяса птицы снизились на 1,7%, до 4,05 млн тонн. Причиной этому стало увеличение себестоимости производства, дефицит инкубационного яйца и вспышки птичьего гриппа. К тому же некоторым компаниям выгодно сохранять высокий уровень цен.

Председатель межрегионального профсоюза «Новопроф» Иван Мухин заявил, что в случае массового завоза мигрантов работодатель может начать вычитать из их зарплаты все текущие расходы, и те фактически окажутся привязаны к работе. По словам Альберта Давлеева, альтернативой мигрантам могли бы стать сотрудники закрывшихся в последние годы компаний-производителей мяса, которых можно было бы привлечь на временные работы.

Ранее в Минпромторге рассказали о планах торговых сетей повысить цены на куриное мясо и яйца. Эксперты назвали несколько объективных причин для повышения цен, включая высокий спрос на товар: по их словам, курица сейчас является самым доступным по цене белковым продуктом. Также на стоимость влияют издержки, которые связаны с удорожанием кормов, упаковок, а также различных добавок.