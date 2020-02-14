В Центральном музее Вооружённых сил РФ прошла торжественная церемония, на которой передали частицы земли с братских могил советских воинов.
Как рассказал генерал-полковник Иван Бувальцев, в акции приняли участие шесть стран — Армения, Бельгия, Латвия, Туркменистан, Чехия и Швейцария, на земле которых были похоронены советские солдаты. На сегодняшний день земля с захоронений советских воинов доставлена уже из 24 государств,
Частицы земли будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты около комплекса «Дорога памяти» у Главного храма ВС РФ.
Ранее стало известно, что ступени храма ВС РФ будут сооружены из переплавленного оружия вермахта. Эти военные трофеи времён ВОВ показали журналистам. Среди них — пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулемёты MG42, писал NEWS.ru. Открыть церковь планируют в 2020 году.
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