https://static.news.ru/photo/ab7e94e8-4f40-11ea-b533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Центральном музее Вооружённых сил РФ прошла торжественная церемония, на которой передали частицы земли с братских могил советских воинов.

Как рассказал генерал-полковник Иван Бувальцев, в акции приняли участие шесть стран — Армения, Бельгия, Латвия, Туркменистан, Чехия и Швейцария, на земле которых были похоронены советские солдаты. На сегодняшний день земля с захоронений советских воинов доставлена уже из 24 государств, пишет ТАСС.

Частицы земли будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты около комплекса «Дорога памяти» у Главного храма ВС РФ.

Ранее стало известно, что ступени храма ВС РФ будут сооружены из переплавленного оружия вермахта. Эти военные трофеи времён ВОВ показали журналистам. Среди них — пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулемёты MG42, писал NEWS.ru. Открыть церковь планируют в 2020 году.