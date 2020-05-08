Общество

Дистанционное обучение в вузах РФ продолжится после 12 мая

20:50, 08 мая 2020 19
Фото: Kay Nietfeld /Global Look Press

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в дистанционном формате в подведомственных вузах после 12 мая.

Приказ министра опубликован на сайте Минобрнауки. Согласно тексту документа, руководители научных и образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования, должны продолжить приостановку очного посещения до отмены данного постановления. Приказ уточняет, что реализацию учебных программ следует проводить дистанционно.

Как ранее писал NEWS.ru, в условиях неопределённости с датой проведения ЕГЭ российские вузы готовятся осуществлять набор абитуриентов в самые сжатые сроки.

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