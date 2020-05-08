Дистанционное обучение в вузах РФ продолжится после 12 мая

https://static.news.ru/photo/7a01a1f4-915c-11ea-a62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld /Global Look Press

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в дистанционном формате в подведомственных вузах после 12 мая.

Приказ министра опубликован на сайте Минобрнауки. Согласно тексту документа, руководители научных и образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования, должны продолжить приостановку очного посещения до отмены данного постановления. Приказ уточняет, что реализацию учебных программ следует проводить дистанционно.

Как ранее писал NEWS.ru, в условиях неопределённости с датой проведения ЕГЭ российские вузы готовятся осуществлять набор абитуриентов в самые сжатые сроки.