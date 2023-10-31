Директор Чичериной отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес певицы Директор Чичериной: певица спокойно относится к угрозам со стороны СБУ

Фото: vk.com/chicherinka

Юлия Чичерина

Певица Юлия Чичерина спокойно относится к угрозам со стороны СБУ, рассказал в беседе с NEWS.ru ее директор Ларион Колесов. По его словам, возможно, таким образом в Киеве проявляют свою любовь к творчеству артистки.

Я не знаю, что сама Юлия думает по поводу обвинений, я еще с ней не связывался. Но, наверное, ничего не изменится, позицию Юлии в этом вопросе все давно знают. К подобному она относится спокойно, так как на Украине ей предъявляют обвинения далеко не в первый раз. Наверное, по концертам ее соскучились, — отметил Колесов.

Ранее Служба безопасности Украины пригрозила Чичериной пожизненным сроком за нарушение украинского законодательства. По данным ведомства, артистке предъявлены обвинения по четырем статьям УК республики. В частности ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и надругательстве над государственными символами. Кроме того, ее обвиняют в поддержке спецоперации, а также в записи видеоролика с призывами к солдатам ВСУ сложить оружие и сдаться в плен.

До этого в Сети появилась информация о пленении Чичериной украинскими диверсантами. Однако позднее представитель исполнительницы опроверг данные сообщения. По его словам, она жива и здорова.