Диетолог рассказала, как с помощью орехов укрепить здоровье Диетолог Хачирова: употребление орехов снижает риск проблем с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление орехов — грецких, миндаля, фундука, кедровых, арахиса, кешью и других — снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает работу головного мозга, а также укрепляет костную ткань и нервную систему, рассказала NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Эксперт отметила, что продукт подходит и для перекуса, и для добавления в салаты и закуски.

Омега-3 и витамин Е в орехах снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают здоровье мозга. Магний и кальций укрепляют костную ткань. Витамины группы В помогают в улучшении функций нервной системы. Грецкие орехи, миндаль, фундук, кедровые орехи, арахис, кешью, пекан богаты растительным белком, подходят и для перекуса, и для добавления в супы, салаты, закуски и т. д., — добавила Хачирова.

Медик напомнила, что орехи являются аллергеном, особенно арахис, поэтому людям со склонностью к подобным реакциям нужно относиться к данному продукту осторожно.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым включить в рацион орехи. По его словам, этот продукт способствует укреплению нервной системы, стабилизации работы сердца, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает людям старше 60 лет избавиться от тяги к сладкому.